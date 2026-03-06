Noticias

OMX Stockholm 30 abre sesión al alza este 6 de marzo

Apertura de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Buen inicio de sesión para el OMXS 30, que inaugura rueda bursátil del viernes 6 de marzo con leves ascensos del 0,52%, hasta los 3.093,07 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con días anteriores, el índice invierte el dato de la jornada previa, donde finalizó con un descenso del 1,14%, mostrando que es incapaz de fijar una tendencia.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el OMXS 30 registra una bajada 4,02% aunque, por el contrario, desde hace un año todavía mantiene una subida del 12,69%. El OMXS 30 se sitúa un 4,02% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 7,35% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).

