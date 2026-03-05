OMX Stockholm 30 va a la baja al inicio de la jornada de este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el OMXS 30, que empieza la sesión del jueves 5 de marzo con ligeras bajadas del 0,47%, hasta los 3.103,36 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de fechas previas, el índice bursátil da la vuelta al dato de la jornada anterior cuando experimentó un ascenso del 2,7%, sin poder fijar una tendencia definida.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el OMXS 30 registra una bajada 3,18%; aunque en el último año todavía mantiene una subida del 13,9%. El OMXS 30 se sitúa un 3,7% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 7,71% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.881,19 puntos).