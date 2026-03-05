Noticias

Nikkei 225 abre al alza este 5 de marzo

Apertura de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el Nikkei 225, que comienza la sesión bursátil del jueves 5 de marzo con grandes incrementos del 3,75%, hasta los 56.278,48 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice bursátil corta con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas tres jornadas.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 registra un descenso 4,21%; pese a ello desde hace un año mantiene aún un incremento del 45,13%. El Nikkei 225 se sitúa un 4,37% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 10,1% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

Índices Financieros Globales
Bolsa de valores en Japón

