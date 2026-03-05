Noticias

KOSPI subió un 9,63% en el mercado surcoreano tras el cierre de operaciones este 5 de marzo

Cierre de operaciones KOSPI: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el KOSPI, que terminó la sesión bursátil del jueves 5 de marzo con fuertes subidas del 9,63%, hasta los 5.583,90 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 5.715,30 puntos y un mínimo de 5.248,13 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 8,17%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el KOSPI marca un descenso del 8,22%. El KOSPI se sitúa un 11,47% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 29,57% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).

