KOSPI subió un 9,63% en el mercado surcoreano tras el cierre de operaciones este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el KOSPI, que terminó la sesión bursátil del jueves 5 de marzo con fuertes subidas del 9,63%, hasta los 5.583,90 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 5.715,30 puntos y un mínimo de 5.248,13 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 8,17%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el KOSPI marca un descenso del 8,22%. El KOSPI se sitúa un 11,47% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 29,57% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).