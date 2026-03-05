Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que haya lluvias, principalmente entre las 7 p.m. y la 1 a.m. Habrá áreas de niebla. De lo contrario, estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 51 grados Fahrenheit (11 grados Celsius). El viento del este será de aproximadamente 6 mph (9.7 km/h) y se volverá tranquilo después de la medianoche. La probabilidad de precipitación será del 60%.

El clima por la noche

Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos (Reuters)

Se espera una posibilidad de lluvias, principalmente después de la 1 p.m. Habrá niebla dispersa antes de las 10 a.m. De lo contrario, se prevé un día parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a 69°F (20.5°C). El viento será del este a 3 a 6 mph (4.8 a 9.7 km/h). La probabilidad de precipitación es del 30%.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del { "response" : { "message" : "The server had an error while processing your request. Sorry about that!", "type" : "server_error", "param" : null, "code" : null }, "nrt_operation_java_class" : "com.nrt.pipexec.operations.java.nlp.gpt.TranslationGlossaryNLPOperationV2NLPServicesGPT"}.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.