Cierre del principal índice de Lisboa este 5 de marzo

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de leves movimientos para el PSI 20, que cerró rueda bursátil del jueves 5 de marzo con una variación del 0,01%, hasta los 8.932,42 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 9.054,74 puntos y un mínimo de 8.915,42 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,54%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el PSI 20 registra una disminución 3,62%; pese a ello desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 32,53%. El PSI 20 se sitúa un 3,91% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 6,33% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (8.400,46 puntos).

