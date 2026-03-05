Cierre del principal índice de Lisboa este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de leves movimientos para el PSI 20, que cerró rueda bursátil del jueves 5 de marzo con una variación del 0,01%, hasta los 8.932,42 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 9.054,74 puntos y un mínimo de 8.915,42 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,54%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el PSI 20 registra una disminución 3,62%; pese a ello desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 32,53%. El PSI 20 se sitúa un 3,91% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 6,33% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (8.400,46 puntos).