Apertura del principal índice de Bruselas este 5 de marzo

Arranque de sesión sin cambios para el BEL-20 INDEX, que empieza rueda bursátil del jueves 5 de marzo con una variación del 0,04%, hasta los 5.315,81 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de fechas previas, el índice suma dos jornadas consecutivas de subida.

Con respecto a la última semana, el BEL-20 INDEX marca un descenso 2,27%; aunque desde hace un año acumula aún una subida del 21,9%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 6,38% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 4,24% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).