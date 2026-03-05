Acciones de la eurozona van a la baja; así abrió el Euro Stoxx 50 este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el EuroStoxx 50, que empieza la jornada en los mercados del jueves 5 de marzo con bajadas del 0,62%, hasta los 5.834,45 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el selectivo da la vuelta al resultado de la jornada previa en el que experimentó un incremento del 3,59%, mostrando que no es capaz de consolidar una clara tendencia.

En relación a la última semana, el EuroStoxx 50 registra una disminución 5,31%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 9,88%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 5,49% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 1,09% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.771,73 puntos).