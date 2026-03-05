Noticias

Acciones de la eurozona van a la baja; así abrió el Euro Stoxx 50 este 5 de marzo

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Mal día para el EuroStoxx 50, que empieza la jornada en los mercados del jueves 5 de marzo con bajadas del 0,62%, hasta los 5.834,45 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el selectivo da la vuelta al resultado de la jornada previa en el que experimentó un incremento del 3,59%, mostrando que no es capaz de consolidar una clara tendencia.

En relación a la última semana, el EuroStoxx 50 registra una disminución 5,31%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 9,88%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 5,49% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 1,09% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.771,73 puntos).

