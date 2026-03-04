Noticias

OMX Stockholm 30 abre sesión al alza este 4 de marzo

Inicio de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión alcista para el OMXS 30, que inaugura la sesión de mercado del miércoles 4 de marzo con leves subidas del 0,33%, hasta los 3.093,27 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, el selectivo pone freno a dos sesiones consecutivas con tendencia plana.

Si consideramos los datos de la última semana, el OMXS 30 registra una bajada 3,2%; por el contrario en el último año aún acumula un ascenso del 12,81%. El OMXS 30 se sitúa un 4,02% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 7,36% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).

