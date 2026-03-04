OMX Stockholm 30 abre sesión al alza este 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión alcista para el OMXS 30, que inaugura la sesión de mercado del miércoles 4 de marzo con leves subidas del 0,33%, hasta los 3.093,27 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, el selectivo pone freno a dos sesiones consecutivas con tendencia plana.

Si consideramos los datos de la última semana, el OMXS 30 registra una bajada 3,2%; por el contrario en el último año aún acumula un ascenso del 12,81%. El OMXS 30 se sitúa un 4,02% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 7,36% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).