‘Cazadores del fin del mundo’ encabeza el ranking de las mejores películas en Prime Video México

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está la lista de las películas más reproducidas en Prime Video México al corte de este martes 3 de marzo.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Ya sea porque acaban de salir de carteleras, porque se viralizaron en redes sociales o se encuentra en una racha de popularidad, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Ranking de películas más populares en Prime Video en México

1. Cazadores del fin del mundo (Afterburn)

Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.

2. El engaño (The Bluff)

Priyanka Chopra y Karl Urban protagonizan un feroz enfrentamiento con espadas en una dinámica escena de acción de la esperada película 'The Bluff', capturada en un dramático paisaje costero.

Una pirata retirada que vive tranquilamente en una remota isla debe enfrentarse a su pasado y usar sus habilidades letales para salvar a su familia de un implacable asedio cuando su antiguo capitán aparece para vengarse de ella.

3. Apocalypto

Ambientada en la civilización maya, cuando la idílica presencia de un hombre se ve brutalmente interrumpida por una violenta fuerza invasora, se embarca en un peligroso viaje a un mundo dominado por el miedo y la opresión, donde le aguarda un final desgarrador.

Por un giro del destino, e impulsado por el poder de su amor por su mujer y su familia, emprenderá una huida desesperada para regresar a casa y, finalmente, salvar su forma de vida.

4. Equipo demolición (The Wrecking Crew)

Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

5. Un Buen Ladrón (Roofman)

6. Profesión peligro (The Fall Guy)

Es un doble de acción y al igual que todos en la comunidad de especialistas, sale volando, le disparan, se estrella, se tira desde ventanas y cae desde las alturas más extremas, todo para nuestro entretenimiento. Y ahora, tras un accidente que casi acaba con su carrera, este héroe de clase trabajadora debe seguir la pista de una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración y tratar de recuperar el amor de su vida mientras sigue haciendo su trabajo. ¿Qué podría salir bien?

7. The Smashing Machine

A finales de los 90, el prometedor artista marcial mixto Mark Kerr aspira a convertirse en el mejor luchador del mundo. Sin embargo, también debe luchar contra su adicción a los opioides y una relación inestable con su novia Dawn.

8. MR-9: Do or Die

Masud Rana es un agente secreto con nombre clave MR-9 de la Agencia de Contrainteligencia de Bangladesh.

9. Bailarina

La historia tiene lugar durante los eventos de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum, donde Eve Macarro comienza su entrenamiento en las tradiciones asesinas de los Ruska Roma.

10. Together

Cuando una mudanza al campo ya pone a prueba los límites de la relación de una pareja, un encuentro sobrenatural inicia una transformación extrema de su amor, sus vidas y su carne.

Qué más saber sobre Prime Video

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.