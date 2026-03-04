Noticias

El OMX Stockholm 30 de la Bolsa de Estocolmo cierra a la alza este 4 de marzo

Cierre de operaciones OMXS 30: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el OMXS 30, que acabó la sesión del miércoles 4 de marzo con notables subidas del 1,14%, hasta los 3.118,01 puntos. El índice llegó a un máximo de 3.137,63 puntos y un mínimo de 3.080,34 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,83%.

En los últimos siete días, el OMXS 30 acumula una bajada 2,43%; pero en el último año aún conserva un ascenso del 13,72%. El OMXS 30 se sitúa un 3,25% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 8,22% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).

