El OMX Stockholm 30 de la Bolsa de Estocolmo cierra a la alza este 4 de marzo

Día positivo para el OMXS 30, que acabó la sesión del miércoles 4 de marzo con notables subidas del 1,14%, hasta los 3.118,01 puntos. El índice llegó a un máximo de 3.137,63 puntos y un mínimo de 3.080,34 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,83%.

En los últimos siete días, el OMXS 30 acumula una bajada 2,43%; pero en el último año aún conserva un ascenso del 13,72%. El OMXS 30 se sitúa un 3,25% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 8,22% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).