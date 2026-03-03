Nikkei 225 este 3 de marzo: abre con tendencia en terrenos negativos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Nikkei 225, que comienza la jornada financiera del martes 3 de marzo con ligeras descensos del 0,54%, hasta los 57.743,46 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días previos, el índice bursátil encadena dos fechas consecutivas en valores negativos.

En los últimos siete días, el Nikkei 225 marca un ascenso 0,74%, por ello desde hace un año aún mantiene un incremento del 47,44%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,88% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 12,96% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).