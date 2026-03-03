Las producciones más populares de Disney+ en Estados Unidos para engancharse este día

La plataforma llegó a Latinoamérica y el Caribe a finales del 2020 y desde entonces busca dominar la industria de streaming en la región. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Disney+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Disney+ Estados Unidos

1. Miraculous World: Tokyo, Stellar Force

2. Sofia the First: Once Upon a Princess

3. Paradise Hills

Paradise Hills es un internado de lujo donde familias acomodadas mandan a sus hijas para que sean entrenadas y educadas para ser mujeres perfectas. Uma (Emma Roberts) es enviada allí y pronto descubrirá que la residencia oculta un oscuro secreto.

4. Hércules

Hércules, el hijo de Hera y el dios Zeus, es robado del Olimpo por los secuaces de Hades, que tienen la misión de despojarle de su inmortalidad. Hércules crecerá en un mundo de mortales hasta que le llegue la hora de regresar al Olimpo.

5. Ron da error

Ambientada en un mundo donde los robots se han convertido en los mejores amigos de los niños, Barney, un niño de 11 años, descubre que su amigo robot no funciona del todo porque ha sido dañado durante el transporte para su entrega.

6. DescendientesZombies: Choque de mundos - Concierto especial (DescendantsZOMBIES Worlds Collide - Concert Special)

Adéntrate en un concierto espectacular e inédito donde los elencos de Zombies y Descendientes se reúnen por primera vez en el escenario. Con Malia Baker, Malachi Barton, Kylie Cantrall, Joshua Colley, Mekonnen Knife, Dara Reneé y Freya Skye y la participación especial de Rita Ora, Milo Manheim, Meg Donnelly, Liamani Segura y más, esta experiencia en vivo te da un asiento en primera fila para celebrar el mundo, los personajes y las canciones de estas dos exitosas franquicias.

7. Your Friend the Rat

8. Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra

El aventurero capitán Jack Sparrow recorre las aguas caribeñas. Pero su andanzas terminan cuando su enemigo, el capitán Barbossa le roba su barco, la Perla Negra y ataca la ciudad de Port Royal, secuestrando a Elizabeth Swann, hija del gobernador. Will Turner, el amigo de la infancia de Elizabeth, se une a Jack para rescatarla y recuperar la Perla Negra. Pero el prometido de Elizabeth, comodoro Norrington, les persigue a bordo del HMS Impávido. Además, Barbossa y su tripulación son víctimas de un conjuro por el que están condenados a vivir eternamente y a transformarse cada noche en esqueletos vivientes, en fantasmas guerreros.

9. Spider-Man: Cruzando el multiverso

Miles Morales regresa para una aventura épica que transportará al amigable vecino de Brooklyn Spider-Man a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-People y enfrentarse así a un villano mucho más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido antes.

10. Espías con disfraz

Puede decirse que el superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett no tienen nada que ver entre sí: Lance es relajado, educado y caballeroso. Walter lo opuesto. Lo que le falta a Walter de habilidades sociales lo compensa con una dosis extra de ingenio e inventiva, con los que crea fascinantes artilugios que Lance usa en sus épicas misiones. Pero cuando los acontecimientos sorprenden con un giro inesperado, Walter y Lance tendrán que confiar el uno en el otro Y todo el mundo estará en peligro.

Qué series y películas hay en Disney+

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.