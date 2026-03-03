Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 3 de marzo de EUR a GTQ

El euro se pagó al cierre a 8,91 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,16% comparado con el valor de la sesión previa, que fue de 8,81 quetzales, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro registra un incremento 0,81%, de modo que en términos interanuales aún acumula una subida del 2,22%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días previos, invirtió el dato de la jornada anterior, donde finalizó con un descenso del 2,41%, mostrando que es incapaz de establecer una tendencia estable. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue de 25,55%, que es una cifra manifiestamente superior al dato de volatilidad anual (18,93%), por lo que está pasando por una fase de inestabilidad.