Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 3 de marzo de USD a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 3 de marzo de USD a GTQ

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,67 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,36% comparado con los 7,49 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso del 2,49%.

En relación a jornadas pasadas, mantuvo resultados variables que nos impiden calcular una dirección clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es claramente superior a los números logrados para el último año (18,31%), lo que indica que está pasando por una fase de inestabilidad.

