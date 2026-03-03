Euro: cotización de cierre hoy 3 de marzo en México

El euro se pagó al cierre a 20,56 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,95% si se compara con los 20,36 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca una subida 1,63%; por el contrario en el último año todavía mantiene un descenso del 7,69%.

Analizando este dato con el de días pasados, dio la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó una bajada del 0,52%, siendo incapaz de establecer una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, de modo que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.