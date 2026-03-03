Canadá: cotización de cierre del euro hoy 3 de marzo de EUR a CAD

El euro se negoció al cierre a 1,59 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,68% con respecto a los 1,60 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca un descenso 1,69%; por contra desde hace un año mantiene aún una subida del 1,86%.

Si confrontamos el dato con fechas pasadas, acumuló cinco jornadas seguidas de bajada. La cifra de la volatilidad es inferior a los datos conseguidos para el último año (5,72%), de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en estas fechas.