OMX Stockholm 30 pierde terreno tres el cierre de operaciones este 2 de marzo

Cierre de sesión OMXS 30: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión bajista para el OMXS 30, que terminó la sesión bursátil del lunes 2 de marzo con fuertes caídas del 1,72%, hasta los 3.167,19 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 3.183,38 puntos y un mínimo de 3.146,97 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,14%.

Teniendo en cuenta la última semana, el OMXS 30 registra un incremento 0,02%, de manera que desde hace un año acumula aún una subida del 16,24%. El OMXS 30 se sitúa un 1,72% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 9,93% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).

