OMX Stockholm 30 pierde terreno tres el cierre de operaciones este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el OMXS 30, que terminó la sesión bursátil del lunes 2 de marzo con fuertes caídas del 1,72%, hasta los 3.167,19 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 3.183,38 puntos y un mínimo de 3.146,97 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,14%.

Teniendo en cuenta la última semana, el OMXS 30 registra un incremento 0,02%, de manera que desde hace un año acumula aún una subida del 16,24%. El OMXS 30 se sitúa un 1,72% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 9,93% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).