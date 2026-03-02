Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo más escuchado

1. CHÉVERE (premium_remix)

ARIA VEGA y Ryan Castro

En primer lugar, continúa esta canción de ARIA VEGA y Ryan Castro.

2. Vete

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Vete, debute en el segundo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

3. Tonto

J Balvin, Ryan Castro y DJ Snake

Tonto de J Balvin, Ryan Castro y DJ Snake se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la tercera posición.

4. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

PERRO NEGRO, interpretado por Bad Bunny y Feid, continúa en el cuarto lugar de la lista.

5. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

La nueva producción de Ryan Castro, Kapo y Gangsta se vende como pan caliente. Pasa del puesto 6 de ayer al 5 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

6. Yonaguni

Bad Bunny

Yonaguni de Bad Bunny se encuentra en sexto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 5.

7. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Omar Courtz y Ñengo Flow. Quizás por esto es que FOREVER TU GANTEL debuta en el ranking directamente en el séptimo puesto.

8. Las Muñequitas

Mr Plata y El Americano 4KT

Las Muñequitas de Mr Plata y El Americano 4KT es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la novena posición.

10. Efecto

Bad Bunny

El que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 9.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.