Cotización del Euro Stoxx 50 del 27 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Euro Stoxx 50, que terminó la sesión bursátil del viernes 27 de febrero con ligeras descensos del 0,3%, hasta los 6.143,17 puntos. El indicador marcó un máximo de 6.180,30 puntos y un volumen mínimo de 6.113,33 puntos. El rango de cotización para el Euro Stoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,08%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Euro Stoxx 50 acumula una subida 0,19%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 11,92%. El Euro Stoxx 50 se sitúa un 0,49% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos) y un 5% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.850,38 puntos).