Apertura del Euro Stoxx 50 este 27 de febrero

Comienzo de sesión sin cambios para el EuroStoxx 50, que empieza la jornada en los mercados del viernes 27 de febrero con una variación del 0,1%, hasta los 6.155,17 puntos, tras la apertura. Respecto a jornadas previas, el índice suma dos fechas sucesivas de números negativos.
Teniendo en cuenta la última semana, el EuroStoxx 50 acumula un incremento 0,39%, por ello en el último año mantiene aún una subida del 12,13%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,29% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 5,21% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.850,38 puntos).