Apertura del AEX neerlandés este 27 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Comienzo de sesión bursátil sin cambios para el AEX, que empieza la sesión de mercado del viernes 27 de febrero con una variación del 0,08%, hasta los 1.021,63 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el valor con fechas pasadas, el índice bursátil encadena dos sesiones consecutivas de números negativos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el AEX acumula una subida 0,39%, de manera que en el último año aún mantiene un incremento del 11,77%. El AEX se sitúa un 0,82% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 5,87% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).

