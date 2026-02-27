Noticias

Actividad bursátil: AEX registra ganancias de 0,45% al cierre de los mercados de este 27 de febrero

Cierre de sesión AEX: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el AEX, que cerró la sesión bursátil del viernes 27 de febrero con leves incrementos del 0,45%, hasta los 1.027,02 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 1.027,02 puntos y la cifra mínima de 1.020,16 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,67%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el AEX acumula una subida 0,92% y en términos interanuales aún conserva un incremento del 12,36%. El AEX se sitúa un 0,3% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 6,42% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).

