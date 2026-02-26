Apertura del Euro Stoxx 50 este 26 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el EuroStoxx 50, que empieza la jornada financiera del jueves 26 de febrero con una variación del 0,04%, hasta los 6.170,69 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el indicador pone freno a dos sesiones consecutivas con tendencia.

Si consideramos los datos de la última semana, el EuroStoxx 50 anota un incremento 1,83%, de modo que en el último año mantiene aún un ascenso del 14,54%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,04% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos) y un 5,48% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.850,38 puntos).