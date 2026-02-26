Apertura del AEX neerlandés este 26 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión bursátil de leves movimientos para el AEX, que comienza rueda bursátil del jueves 26 de febrero con una variación del 0,13%, hasta los 1.028,67 puntos, tras la apertura. Respecto a días previos, el indicador con este dato interrumpe la racha que llevaba en las dos jornadas anteriores.

En relación a la última semana, el AEX marca un ascenso 2,08%, por ello desde hace un año aún mantiene una subida del 10,56%. El AEX se sitúa un 0,13% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos) y un 6,59% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).