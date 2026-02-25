Cierre del OMX Stockholm 30 este 25 de febrero

Jornada sin cambios para el OMXS 30, que terminó rueda bursátil del miércoles 25 de febrero con una variación del 0,15%, hasta los 3.195,57 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 3.215,53 puntos y un mínimo de 3.194,70 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,65%.
Teniendo en cuenta la última semana, el OMXS 30 anota un ascenso 0,93%, por ello en términos interanuales acumula aún un incremento del 17,26%.