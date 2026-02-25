Cierre del OMX Stockholm 30 este 25 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el OMXS 30, que terminó rueda bursátil del miércoles 25 de febrero con una variación del 0,15%, hasta los 3.195,57 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 3.215,53 puntos y un mínimo de 3.194,70 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,65%.

Teniendo en cuenta la última semana, el OMXS 30 anota un ascenso 0,93%, por ello en términos interanuales acumula aún un incremento del 17,26%.