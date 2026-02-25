Cierre del Nikkei 225: gana 2,32% este 25 de febrero

Jornada de alzas para el Nikkei 225, que acabó la jornada financiera del miércoles 25 de febrero con notables ascensos del 2,32%, hasta los 58.651,15 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 58.875,17 puntos y la cifra mínima de 57.656,50 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,07%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 anota una subida 2,64%, por ello en el último año mantiene aún un incremento del 48,63%.