Cierre del Nikkei 225: gana 2,32% este 25 de febrero

Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Jornada de alzas para el Nikkei 225, que acabó la jornada financiera del miércoles 25 de febrero con notables ascensos del 2,32%, hasta los 58.651,15 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 58.875,17 puntos y la cifra mínima de 57.656,50 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,07%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 anota una subida 2,64%, por ello en el último año mantiene aún un incremento del 48,63%.

