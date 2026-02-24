¿Sube el dólar hoy en México? Así cotiza este martes 24 de febrero del 2026

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este martes 24 de febrero del 2026. (Cuartoscuro)

El dólar estadounidense se negocia hoy, 24 de febrero de 2026, a un promedio de 17,28 pesos mexicanos, lo que representa una variación mínima del 0,04% respecto a los 17,27 pesos de la jornada anterior, según cifras de Dow Jones.

Durante la última semana, la divisa estadounidense registró un incremento del 0,86% frente al peso mexicano. Sin embargo, en el balance interanual, el dólar aún mantiene una baja del 13,77%, reflejando la apreciación sostenida de la moneda local en los últimos doce meses.

En cuanto al comportamiento reciente, el tipo de cambio acumula dos jornadas sucesivas en valores positivos. La volatilidad semanal se situó por debajo del promedio anual de 8,59%, lo que indica un periodo de mayor estabilidad y menor oscilación en el mercado cambiario mexicano.

De acuerdo con el análisis matutino de Grupo Financiero Monex, al inicio de la sesión americana el peso mexicano retrocedió y se posicionó en el decimotercer lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

El tipo de cambio USD/MXN opera actualmente en un rango estrecho, en un contexto donde el dólar se estabiliza al alza tras las últimas fluctuaciones internacionales.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.