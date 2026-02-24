Cierre del Nikkei 225: gana 1,12% este 24 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el Nikkei 225, que terminó la jornada del martes 24 de febrero con subidas del 1,12%, hasta los 57.338,97 puntos. El indicador llegó a un máximo de 57.421,67 puntos y un volumen mínimo de 56.732,93 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,2%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 registra un ascenso 1,37%, por ello en términos interanuales todavía mantiene una subida del 47,16%. El Nikkei 225 se sitúa un 0,54% por debajo de su máximo del presente año (57.650,54 puntos) y un 12,17% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).