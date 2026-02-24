Noticias

Cierre del Nikkei 225: gana 1,12% este 24 de febrero

Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el Nikkei 225, que terminó la jornada del martes 24 de febrero con subidas del 1,12%, hasta los 57.338,97 puntos. El indicador llegó a un máximo de 57.421,67 puntos y un volumen mínimo de 56.732,93 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,2%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 registra un ascenso 1,37%, por ello en términos interanuales todavía mantiene una subida del 47,16%. El Nikkei 225 se sitúa un 0,54% por debajo de su máximo del presente año (57.650,54 puntos) y un 12,17% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Japón

Últimas Noticias

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Córdoba este 24 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima: las temperaturas

KOSPI subió un 2,11% en el mercado surcoreano tras el cierre de la jornada este 24 de febrero

Cierre de operaciones KOSPI: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

KOSPI subió un 2,11% en

Clima en Mendoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Mendoza: conoce el

Las últimas previsiones para Rosario: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Rosario:

Predicción del clima: estas son las temperaturas en La Plata

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son