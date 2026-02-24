Noticias

AEX registra ganancias de 0,38% durante arranque de la jornada este 24 de febrero

Apertura de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el AEX, que comienza la sesión del martes 24 de febrero con leves incrementos del 0,38%, hasta los 1.020,30 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, el indicador invierte la cotización de la jornada anterior, cuando obtuvo una bajada del 0,99%, mostrándose incapaz de consolidar una clara tendencia.

En los últimos siete días, el AEX acumula un ascenso 2,46%, de manera que en el último año aún conserva un incremento del 10,19%.

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Holanda

Últimas Noticias

El costo de bitcoin para este 24 de febrero

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

El costo de bitcoin para

Índice ATX este 24 de febrero: pierde 1,02% durante la apertura de la jornada

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Índice ATX este 24 de

Acciones de la eurozona van a la baja; así abrió el Euro Stoxx 50 este 24 de febrero

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones de la eurozona van

Hang Seng este 24 de febrero: perdió terreno tras el cierre de operaciones

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng este 24 de

Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 24 de febrero

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Principal índice de Bruselas tiene