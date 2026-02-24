AEX registra ganancias de 0,38% durante arranque de la jornada este 24 de febrero

Buen inicio de sesión para el AEX, que comienza la sesión del martes 24 de febrero con leves incrementos del 0,38%, hasta los 1.020,30 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, el indicador invierte la cotización de la jornada anterior, cuando obtuvo una bajada del 0,99%, mostrándose incapaz de consolidar una clara tendencia.
En los últimos siete días, el AEX acumula un ascenso 2,46%, de manera que en el último año aún conserva un incremento del 10,19%.