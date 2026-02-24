AEX registra ganancias de 0,38% durante arranque de la jornada este 24 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el AEX, que comienza la sesión del martes 24 de febrero con leves incrementos del 0,38%, hasta los 1.020,30 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, el indicador invierte la cotización de la jornada anterior, cuando obtuvo una bajada del 0,99%, mostrándose incapaz de consolidar una clara tendencia.

En los últimos siete días, el AEX acumula un ascenso 2,46%, de manera que en el último año aún conserva un incremento del 10,19%.