Acciones de la eurozona van a la baja; así abrió el Euro Stoxx 50 este 24 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Mal día para el EuroStoxx 50, que inaugura la jornada del martes 24 de febrero con ligeras descensos del 0,35%, hasta los 6.092,59 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días previos, el indicador acumula dos fechas seguidas de bajada.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el EuroStoxx 50 registra una subida 1,17%, de manera que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 11,51%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,63% por debajo de su máximo del presente año (6.131,31 puntos) y un 4,14% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.850,38 puntos).