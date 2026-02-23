Noticias

Pronóstico del clima en La Plata este lunes 23 de febrero: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en La Plata para este lunes.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este lunes, se estima que en La Plata habrá un 20% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 27 centígrados y una mínima de 19°. La nubosidad será del 82% y por la noche habrá una probabilidad del 15% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en La Plata

Ubicada a 56 km al sudeste de Buenos Aires la “ciudad de los estudiantes” es sede de una gran cantidad de eventos, congresos y cursos que la convierten en la quinta capital más importante del país en el área de “Turismo de Reuniones”.

Una de las características de La Plata es que la mayor parte del año presenta un clima nublado, sus inviernos son fríos y con vientos, mientras que los veranos son calurosos, húmedos y con lluvia.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

Temas Relacionados

Clima en ArgentinaClima en La PlataClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Córdoba

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce

Clima en Mendoza: el estado del tiempo para este 23 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Mendoza: el estado

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Rosario este lunes 23 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este

Descubre las historias de los santos que se celebran hoy

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser rememorados

Descubre las historias de los

Resultados del Loto Clásico de Chile: números ganadores de hoy 22 de febrero

Uno de los sorteos más esperados por los chilenos que se lleva a cabo tres días a la semana: domingo, martes y jueves

Resultados del Loto Clásico de