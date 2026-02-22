Top de películas más vistas en Netflix México

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Si no sabes qué ver, la lista de las películas más reproducidas en Netflix México puede darte una pista. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más famoso en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un incremento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Top 10 de las películas más populares de Netflix México

1. A Father's Miracle

2. La familia Addams 2: La gran escapada

Los Addams se enredan en aventuras más locas y se ven envueltos en divertidos enfrentamientos con todo tipo de personajes desprevenidos.

3. La familia Addams 2: La gran escapada

Los Addams se enredan en aventuras más locas y se ven envueltos en divertidos enfrentamientos con todo tipo de personajes desprevenidos.

4. The Orphans

5. The World Will Tremble

6. Kung Fu Panda 3

Cuando el durante mucho tiempo perdido padre de Po aparece de repente, el dúo ya reunido viaja a un paraíso secreto de pandas para conocer a montones de nuevos e hilarantes osos. Pero cuando el villano sobrenatural Kai comienza a recorrer toda China venciendo a todos los maestros de kung fu, Po deberá hacer lo imposible: aprender a entrenar a una comunidad repleta de divertidos y torpes hermanos para formar el equipo definitivo de Kung Fu Pandas.

7. Kung Fu Panda: Los secretos de los maestros (Kung Fu Panda: Secrets of the Masters)

Po y los Cinco Furiosos descubren la leyenda de los grandes héroes del Kung Fu. Cortometraje que acompañará a las ediciones domésticas (DVDBlu-Ray) de Kung Fu Panda 2.

8. Prometheus

Un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial a un remoto planeta, en el que sus límites físicos y mentales serán puestos a prueba. El motivo de la misión es que los humanos creen que allá podrán encontrar la respuesta a las preguntas más profundas y al mayor de los misterios: el origen de la vida en la Tierra.

9. Uno tan diferente como yo (Same Kind of Different as Me)

El marchante de arte internacional Ron Hall debe hacerse amigo de un peligroso vagabundo para salvar su matrimonio en dificultades con su esposa, una mujer cuyos sueños los llevarán a los tres en el camino de sus vidas.

10. How to Be Single

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.