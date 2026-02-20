Las series más vistas en Netflix Chile para pasar horas frente a la pantalla

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Chile

1. En el barro

Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder de la cárcel amenazan con separarlas.

2. La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model’ (Reality Check: Inside America's Next Top Model)

Modelos, jueces y figuras clave de America’s Next Top Model’, como Tyra Banks, analizan el controvertido legado del programa en esta reveladora serie documental.

3. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

4. El arte de parecer Sarah (레이디 두아)

Un cadáver aparece en pleno centro. Una firma de lujo está en auge. Un inspector pone a prueba la historia cambiante de una mujer. ¿Qué ocurrió en realidad?

5. Niños de plomo (Ołowiane dzieci)

Una joven doctora descubre que los niños que viven cerca de una fundición sufren de envenenamiento por plomo y se juega la carrera y la vida para salvarlos.

6. El Museo de la Inocencia (Masumiyet Müzesi)

En la Estambul de los años 70, el amor prohibido de un hombre por una dependienta se convierte en una espiral de obsesión y anhelo. Basada en la famosa novela de Orhan Pamuk.

7. La Reina del Flow

La serie se desarrolla en el seductor ambiente del reggaeton, género que se ha tomado al mundo. Esta es la historia de Yeimy Montoya, una talentosa joven compositora que paga una injusta condena en una prisión de Nueva York tras ser engañada por Charly, el hombre que ama y que posteriormente le roba sus canciones, con las que logra alcanzar la fama y convertirse en una estrella. El único deseo de Yeimy es salir a cobrar venganza contra todos aquellos que acabaron con su vida y su familia.

8. Unfamiliar

Cuando el pasado alcanza a dos exespías, su mayor desafío no son las persecuciones en coche, los tiroteos ni las peleas: es decirse la verdad.

9. Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico

Los relatos de las sobrevivientes avivan esta docuserie, que analiza cómo el convicto abusador sexual Jeffrey Epstein usaba su riqueza y poder para perpetrar sus delitos.

10. Él y ella (HIS & HERS)

Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.