RTSI abre en terrenos positivos este 13 de febrero

Apertura optimista para el RTSI (Russia), que empieza la jornada financiera del viernes 13 de febrero con leves ascensos del 0,38%, hasta los 1.132,99 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil acumula cuatro fechas consecutivas en valores positivos.
Si consideramos los datos de la última semana, el RTSI (Russia) anota un ascenso 1,31%; por contra en términos interanuales aún acumula una disminución del 0,6%. El RTSI (Russia) se sitúa un 2,27% por debajo de su máximo del presente año (1.159,29 puntos) y un 5,16% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (1.077,44 puntos).