RTSI abre en terrenos positivos este 13 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el RTSI (Russia), que empieza la jornada financiera del viernes 13 de febrero con leves ascensos del 0,38%, hasta los 1.132,99 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil acumula cuatro fechas consecutivas en valores positivos.

Si consideramos los datos de la última semana, el RTSI (Russia) anota un ascenso 1,31%; por contra en términos interanuales aún acumula una disminución del 0,6%. El RTSI (Russia) se sitúa un 2,27% por debajo de su máximo del presente año (1.159,29 puntos) y un 5,16% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (1.077,44 puntos).