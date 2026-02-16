Noticias

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en México

Estos son los artistas en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Guardar
Si no sabes qué más
Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. DROGA LETAL

Junior H, Gael Valenzuela y Peso Pluma

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Junior H, Gael Valenzuela y Peso Pluma. Quizás por esto es que DROGA LETAL debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. dopamina

Peso Pluma y Tito Double P

dopaminade Peso Pluma y Tito Double P está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 2. Ayer se encontraba en el sitio número 3, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. EN DÓNDE ESTÁ$

Junior H y Gael Valenzuela

EN DÓNDE ESTÁ$ de Junior H y Gael Valenzuela es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. ERRORE$

Junior H y Gael Valenzuela

En quinto lugar, continúa ERRORE$ de Junior H y Gael Valenzuela.

6. 7-3

Peso Pluma y Tito Double P

Con una diferencia favorable de 1, 7-3 de Peso Pluma y Tito Double P se sitúa hoy en el puesto 6 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

7. MI$ LLAMADA$

Junior H y Gael Valenzuela

Cosechar éxitos es sinónimo de Junior H y Gael Valenzuela. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada MI$ LLAMADA$, debute en el séptimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. daño

Peso Pluma y Tito Double P

daño no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en el octavo lugar.

9. DtMF

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, DtMF, entra directamente a la novena posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

10. TU SANCHO

Fuerza Regida

TU SANCHO de Fuerza Regida se vende como pan caliente. Pasa del puesto 11 de ayer al 10 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la empresa

Con sus servicios, Apple también
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un incremento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.

Temas Relacionados

>Últimas actualizacionesApple CancionesApple Canciones México

Últimas Noticias

Comprobar Primitiva: resultados del último sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Primitiva: resultados del último

Peso cubano mantiene su estabilidad frente al dólar al cierre de la cotización de tipo de cambio hoy 16 de febrero

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Peso cubano mantiene su estabilidad

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las series favoritas del público

Precio del dólar hoy en México: así cerró la cotización del tipo de cambio este lunes 16 de febrero

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en

Estas son las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Estas son las canciones que