Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en México

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. DROGA LETAL

Junior H, Gael Valenzuela y Peso Pluma

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Junior H, Gael Valenzuela y Peso Pluma. Quizás por esto es que DROGA LETAL debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. dopamina

Peso Pluma y Tito Double P

dopaminade Peso Pluma y Tito Double P está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 2. Ayer se encontraba en el sitio número 3, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. EN DÓNDE ESTÁ$

Junior H y Gael Valenzuela

EN DÓNDE ESTÁ$ de Junior H y Gael Valenzuela es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. ERRORE$

Junior H y Gael Valenzuela

En quinto lugar, continúa ERRORE$ de Junior H y Gael Valenzuela.

6. 7-3

Peso Pluma y Tito Double P

Con una diferencia favorable de 1, 7-3 de Peso Pluma y Tito Double P se sitúa hoy en el puesto 6 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

7. MI$ LLAMADA$

Junior H y Gael Valenzuela

Cosechar éxitos es sinónimo de Junior H y Gael Valenzuela. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada MI$ LLAMADA$, debute en el séptimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. daño

Peso Pluma y Tito Double P

daño no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en el octavo lugar.

9. DtMF

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, DtMF, entra directamente a la novena posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

10. TU SANCHO

Fuerza Regida

TU SANCHO de Fuerza Regida se vende como pan caliente. Pasa del puesto 11 de ayer al 10 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un incremento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.