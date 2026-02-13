Noticias

Taiwan Weighted cerró al alza este 11 de febrero

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el Taiwan Weighted, que acabó la jornada financiera del miércoles 11 de febrero con notables ascensos del 1,61%, hasta los 33.605,71 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 33.707,83 puntos y un mínimo de 33.071,67 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,89%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Taiwan Weighted marca una subida 4,08%, por ello en el último año mantiene aún un incremento del 43,14%.

