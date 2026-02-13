MOEX Russia Index este 12 de febrero: gana terreno durante su apertura

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el MOEX Russia Index, que comienza rueda bursátil del jueves 12 de febrero con leves subidas del 0,29%, hasta los 2.766,18 puntos, tras la apertura. Respecto de días anteriores, el indicador encadena dos fechas consecutivas en cifras positivas.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el MOEX Russia Index acumula un incremento 1,06%; por el contrario desde hace un año mantiene aún una bajada del 13,15%. El MOEX Russia Index se sitúa un 1,13% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.797,76 puntos) y un 2,57% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.696,92 puntos).