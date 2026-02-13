El mercado japonés cerró en terrenos negativos este 13 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Nikkei 225, que terminó rueda bursátil del viernes 13 de febrero con caídas del 1,06%, hasta los 57.031,15 puntos. En su entorno bursátil llegó a un volumen máximo de 57.407,25 puntos y la cifra mínima de 56.652,48 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,31%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula un ascenso 5,97% y en términos interanuales acumula aún un incremento del 44,12%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,07% por debajo de su máximo del presente año (57.650,54 puntos) y un 11,57% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).