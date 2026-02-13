Noticias

El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de operaciones

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Nifty 50, que empieza la jornada en los mercados del viernes 13 de febrero con notables descensos del 0,81%, hasta los 25.599,20 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con fechas previas, el índice suma dos jornadas sucesivas en caída.

En la última semana, el Nifty 50 acumula una disminución 0,37%; pero en el último año aún mantiene una subida del 8,46%. El Nifty 50 se sitúa un 2,77% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 3,12% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).

