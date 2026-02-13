Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Ashburn para mañana

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más comunes lo que genera que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será mayormente claro, con una temperatura mínima alrededor de 26 grados Fahrenheit (aproximadamente -3 grados Celsius). Se espera que el viento esté en calma, lo que proporcionará una sensación de tranquilidad en el ambiente. A medida que avance el día, las condiciones climáticas se mantendrán agradables, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El clima por la noche

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se espera que esta noche el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 53 grados Fahrenheit (12 grados Celsius).

El viento será tranquilo, pero se espera que se convierta en una brisa del oeste de 5 a 8 millas por hora (8 a 13 kilómetros por hora) por la mañana.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 12 feb 7:35 p. m. EST.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.