Apertura del RTSI de Rusia este 12 de febrero

Jornada sin cambios para el RTSI (Russia), que empieza la jornada financiera del jueves 12 de febrero con una variación del 0,19%, hasta los 1.123,77 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, el selectivo suma tres sesiones sucesivas en valores positivos.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el RTSI (Russia) marca una disminución 0,23%; pese a ello desde hace un año todavía mantiene un incremento del 1,15%. El RTSI (Russia) se sitúa un 3,06% por debajo de su máximo del presente año (1.159,29 puntos) y un 4,3% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.077,44 puntos).