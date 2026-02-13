Noticias

Apertura del RTSI de Rusia este 12 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el RTSI (Russia), que empieza la jornada financiera del jueves 12 de febrero con una variación del 0,19%, hasta los 1.123,77 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, el selectivo suma tres sesiones sucesivas en valores positivos.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el RTSI (Russia) marca una disminución 0,23%; pese a ello desde hace un año todavía mantiene un incremento del 1,15%. El RTSI (Russia) se sitúa un 3,06% por debajo de su máximo del presente año (1.159,29 puntos) y un 4,3% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.077,44 puntos).

