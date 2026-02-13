Noticias

Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 13 de febrero

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Mal día para el BSE Sensex 30, que empieza rueda bursátil del viernes 13 de febrero con notables descensos del 0,81%, hasta los 83.000,76 puntos, tras la apertura. Respecto de días pasados, el indicador acumula tres sesiones seguidas de números negativos.

En relación a los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota una disminución 0,69%; por contra en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 9,3%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,22% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 2,82% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).

