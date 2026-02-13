Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 13 de febrero

Mal día para el BSE Sensex 30, que empieza rueda bursátil del viernes 13 de febrero con notables descensos del 0,81%, hasta los 83.000,76 puntos, tras la apertura. Respecto de días pasados, el indicador acumula tres sesiones seguidas de números negativos.
En relación a los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota una disminución 0,69%; por contra en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 9,3%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,22% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 2,82% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).