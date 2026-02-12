Peso mexicano gana terreno: así cotiza el dólar en la apertura de este jueves 12 de febrero de 2026

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este jueves 12 de febrero del 2026. (Cuartoscuro)

El peso mexicano inició este jueves 12 de febrero de 2026 con un desempeño positivo frente al dólar estadounidense, ubicándose entre las diez monedas emergentes con mayor ganancia frente al billete verde al arranque de la sesión americana.

El tipo de cambio USD/MXN se situó en 17,13 pesos mexicanos por dólar, lo que representa una apreciación del 0,27% respecto a los 17,18 pesos de la jornada anterior, de acuerdo con Dow Jones.

Según el Grupo Financiero Monex, la tendencia bajista del par cambiario responde a una jornada con escasa actividad económica tanto en México como en Estados Unidos, entorno que ha permitido que el peso mexicano acumule cinco sesiones consecutivas de apreciación frente al dólar.

En la última semana, el activo estadounidense cayó 2,13% frente a la moneda mexicana, según cifras reportadas por Dow Jones. Si se observa el desempeño del año, la depreciación del dólar se amplía hasta 15,12%.

En términos diarios, la divisa estadounidense suma dos sesiones consecutivas de retrocesos, reflejando la presión bajista que enfrenta actualmente. Mientras tanto, la volatilidad semanal para el USD/MXN alcanzó 11,01%, una cifra por encima del promedio anual de 8,86%.

Pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más negociadas en América Latina en los mercados internacionales. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.