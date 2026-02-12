MOEX Russia Index este 11 de febrero: gana 1,48% durante su apertura

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el MOEX Russia Index, que comienza la sesión bursátil del miércoles 11 de febrero con notables ascensos del 1,48%, hasta los 2.758,28 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a fechas previas, el indicador pone freno a cinco sesiones seguidas con tendencia negativa.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el MOEX Russia Index marca un descenso 0,65%, por lo que en el último año mantiene aún una disminución del 13,99%. El MOEX Russia Index se sitúa un 1,41% por debajo de su máximo del presente año (2.797,76 puntos) y un 2,28% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.696,92 puntos).