MOEX Russia Index este 11 de febrero: gana 1,48% durante su apertura

Apertura positiva para el MOEX Russia Index, que comienza la sesión bursátil del miércoles 11 de febrero con notables ascensos del 1,48%, hasta los 2.758,28 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a fechas previas, el indicador pone freno a cinco sesiones seguidas con tendencia negativa.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el MOEX Russia Index marca un descenso 0,65%, por lo que en el último año mantiene aún una disminución del 13,99%. El MOEX Russia Index se sitúa un 1,41% por debajo de su máximo del presente año (2.797,76 puntos) y un 2,28% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.696,92 puntos).