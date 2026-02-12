La canción más escuchada en Spotify México hoy

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. dopamina (w Tito Double P)

Peso Pluma

«dopamina (w Tito Double P)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el primer puesto, con 1.420.100 reproducciones.

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Un número tan favorable como 1.368.651 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el segundo puesto.

3. DtMF

Bad Bunny

El tema, interpretado por Bad Bunny, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 1.286.144 reproducciones.

4. Pvta Luna

Neton Vega

«Pvta Luna» de Neton Vega es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.272.084 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. 7-3 (w Tito Double P)

Peso Pluma

Tras acumular 1.253.788 reproducciones, «7-3 (w Tito Double P)» de Peso Pluma se mantiene en quinto lugar.

6. daño (w Tito Double P)

Peso Pluma

«daño (w Tito Double P)» de Peso Pluma se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.235.103 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la sexta posición.

7. Todo Lo Fue

Lenin Ramírez

«Todo Lo Fue» de Lenin Ramírez sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, ya que ha conseguido un total de 1.184.832 reproducciones.

8. EoO

Bad Bunny

«EoO» de Bad Bunny va en descenso: ya llega al octavo lugar. Sus 1.122.715 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. Ya Borracho

Herencia De Grandes

«Ya Borracho» de Herencia De Grandes se vende como pan caliente. Ya lleva 1.116.866 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 9.

10. NUEVAYoL

Bad Bunny

«NUEVAYoL» de Bad Bunny se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.032.598 reproducciones.

La danza de los millones en el streaming

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, Spotify llegó a un récord histórico al aportar 10 mil millones de dólares a la industria musical global, sumando casi 60 mil millones desde su creación.

Dicho incremento fue posible gracias a su expansión en mercados emergentes como India, Brasil y Nigeria, donde la plataforma ha adaptado precios y estrategias para disparar su base de usuarios.

Desde 2014, cuando tenía 15 millones de suscriptores y generaba mil millones de dólares anuales, ha experimentado una notable evolución en su modelo de negocio.

Su éxito radica en una combinación de suscripciones de pago, acceso gratuito con publicidad y un enfoque en la personalización gracias a lo que actualmente supera los 500 millones de usuarios y proyecta alcanzar los mil millones en un futuro cercano.

Según la agencia de noticias EFE, la plataforma sueca no solo ha revolucionado el consumo de música a nivel global, sino que también ha sido clave para fortalecer las carreras de los músicos y cantantes, promoviendo la sostenibilidad a largo plazo y, a su vez, ha permitido multiplicar por diez los ingresos destinados a artistas y sellos discográficos.

Cuál fue la canción más escuchada en Spotify en 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En diciembre de 2024, Peso Pluma alcanzó un hito significativo en su carrera musical al contar con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel mundial. Este logro refleja no solo el auge de los corridos tumbados, sino también su capacidad para conectar con todo tipo de audiencias y llevar este género a un público mundial.

El impacto de Peso Pluma se ha visto reflejado en su posición como el séptimo artista más escuchado a nivel mundial en 2024, según el resumen anual Spotify Wrapped. Canciones como Dos Días, La Patrulla, Qlona y Los Cuadros se han convertido en favoritas del público, mostrando su habilidad para fusionar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos.

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum 'Éxodo', que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas.

La trayectoria de Peso Pluma refleja un fenómeno en el que los corridos tumbados han ganado terreno en la música internacional, permitiendo que artistas mexicanos alcancen audiencias más amplias. Su éxito en plataformas digitales como Spotify es un testimonio de su capacidad para innovar dentro del género y atraer a oyentes de diversas partes del mundo.