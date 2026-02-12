Índice bursátil Russel 2000 registró pérdida de 2,01% este 12 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Russell 2000, que cerró la sesión de mercado del jueves 12 de febrero con notables bajadas del 2,01%, hasta los 2.615,83 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 2.692,77 puntos y un volumen mínimo de 2.604,50 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,28%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Russell 2000 marca un incremento del 1,48%. El Russell 2000 se sitúa un 3,79% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos) y un 4,29% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.508,22 puntos).