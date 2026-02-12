Índice bursátil Russel 2000 registró pérdida de 2,01% este 12 de febrero

Día en negativo para el Russell 2000, que cerró la sesión de mercado del jueves 12 de febrero con notables bajadas del 2,01%, hasta los 2.615,83 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 2.692,77 puntos y un volumen mínimo de 2.604,50 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,28%.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Russell 2000 marca un incremento del 1,48%. El Russell 2000 se sitúa un 3,79% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos) y un 4,29% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.508,22 puntos).