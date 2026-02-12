Noticias

Euro Stoxx 50 terminó a la baja este 12 de febrero

Cierre de operaciones EuroStoxx 50: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Jornada bajista para el EuroStoxx 50, que acabó la jornada financiera del jueves 12 de febrero con bajadas del 0,51%, hasta los 6.004,74 puntos. El indicador llegó a un máximo de 6.099,07 puntos y la cifra mínima de 6.003,71 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,56%.

Con respecto a los últimos siete días, el EuroStoxx 50 registra una subida 1,33%, de modo que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 8,51%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,9% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.059,01 puntos) y un 2,64% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.850,38 puntos).

