Euro Stoxx 50 terminó a la baja este 12 de febrero

Jornada bajista para el EuroStoxx 50, que acabó la jornada financiera del jueves 12 de febrero con bajadas del 0,51%, hasta los 6.004,74 puntos. El indicador llegó a un máximo de 6.099,07 puntos y la cifra mínima de 6.003,71 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,56%.

Con respecto a los últimos siete días, el EuroStoxx 50 registra una subida 1,33%, de modo que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 8,51%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,9% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.059,01 puntos) y un 2,64% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.850,38 puntos).