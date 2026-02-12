El mercado de la India abrió la jornada perdiendo terreno este 12 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nifty 50, que comienza la sesión del jueves 12 de febrero con bajadas del 0,42%, hasta los 25.843,90 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el indicador corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas cuatro sesiones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nifty 50 acumula una subida 0,78%, de modo que en el último año aún acumula un ascenso del 9,06%. El Nifty 50 se sitúa un 1,84% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 4,1% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).