El indicador de referencia de la BMV terminó sesiones este 12 de febrero con baja de 1,11%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que acabó la sesión del jueves 12 de febrero con notables descensos del 1,11%, hasta los 70.807,71 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 72.111,41 puntos y la cifra mínima de 70.465,72 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,28%.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC marca un descenso 0% aunque, por el contrario, desde hace un año aún acumula un ascenso del 22,71%. El índice BMV se sitúa un 1,11% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 10,39% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.141,36 puntos).